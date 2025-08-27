なごみ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/27】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが26日、自身のInstagramを更新。モルディブでのビキニショットを公開し、反響が寄せられている。

◆なごみ、モルディブでのビキニショット公開


なごみはハッシュタグ「＃maldives」とともに、モルディブのリゾート施設のデッキで撮影した動画を公開。美しいエメラルドグリーンの海を背景に、チェック柄のビキニ姿で抜群のスタイルを披露している。

この投稿に、ファンからは「憧れる」「セクシー」「本当に可愛い」「スタイルが良すぎる」「綺麗な海ですね」「癒される景色」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

