＜純烈が話題のスーパー銭湯を徹底調査＞

全国を巡業するスーパー銭湯アイドル「純烈」が

今話題の激安スーパー銭湯でその魅力と人気の理由を徹底調査！

【出演者】

酒井一圭（純烈）

白川裕二郎（純烈）

後上翔太（純烈）

【今回訪れた場所】

■スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯（千葉県流山市）

[営業時間]

6:00〜26:00（最終受付25:30）

[料金]

＜平日＞

大人（中学生以上）：１,１００円

小学生： ３００円

幼児：無料

※岩盤浴は、有料(８００円/大人)になります。

※岩盤浴は、小学生以下の利用はできません。

※入館・営業の詳細は施設公式HPをご確認下さい

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜あなたの節約術教えてください＞

穴場の激安スポットで聞き込み調査！

節約の達人を探しだし徹底取材＆激安スポットもご紹介！

【出演者】

吉村崇

【今回訪れた場所】

中野ブロードウェイ（東京都中野区）

【ご紹介した店舗】

■勝田商店

営業時間／10:30〜19:00頃（無くなり次第終了）

定休日：水曜・日曜・祝日

■野方青果

営業時間／10:00〜19:00

定休日：日曜

■AENA 中野プチパリ店

営業時間／10:00〜20:00

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。

営業詳細や閉館情報は、店舗・施設HPをご確認ください。