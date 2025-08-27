＜純烈が話題のスーパー銭湯を徹底調査＞
全国を巡業するスーパー銭湯アイドル「純烈」が
今話題の激安スーパー銭湯でその魅力と人気の理由を徹底調査！

【出演者】
酒井一圭（純烈）
白川裕二郎（純烈）
後上翔太（純烈）

【今回訪れた場所】
■スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯（千葉県流山市）
 [営業時間]
　6:00〜26:00（最終受付25:30） 
[料金]
＜平日＞
　大人（中学生以上）：１,１００円
　小学生： ３００円
　幼児：無料
※岩盤浴は、有料(８００円/大人)になります。
※岩盤浴は、小学生以下の利用はできません。

※入館・営業の詳細は施設公式HPをご確認下さい
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜あなたの節約術教えてください＞
穴場の激安スポットで聞き込み調査！
節約の達人を探しだし徹底取材＆激安スポットもご紹介！

【出演者】
　吉村崇

【今回訪れた場所】
　中野ブロードウェイ（東京都中野区）

【ご紹介した店舗】
■勝田商店
営業時間／10:30〜19:00頃（無くなり次第終了）
定休日：水曜・日曜・祝日

■野方青果
営業時間／10:00〜19:00
定休日：日曜

■AENA 中野プチパリ店
営業時間／10:00〜20:00

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
　営業詳細や閉館情報は、店舗・施設HPをご確認ください。