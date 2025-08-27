池田レイラ、プールでの純白ビキニ姿披露「美ボディ」「天使」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラが26日、自身のInstagramを更新。プールでのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】完熟フレッシュ・レイラ、豊満バスト際立つビキニ姿
池田は「夏してきました」とプールでの写真を公開。白いビキニ姿で「写真撮った後は解き放たれたようにプールと遊園地で爆はしゃぎしました」と思いきり楽しんだことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「美ボディ」「天使」「夏らしくて素敵」「楽しそう」「爆はしゃぎが想像できる」「夏を満喫してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
