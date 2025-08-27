¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¡È¾åÅÄ¤È½÷¡É´ë²è¾ðÊó²ò¶Ø ¤¢¤Î¡¦¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¦ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È ¿¼Ìë´ë²è¤Ë¤ÏKing & PrinceÅÐ¾ì
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¡£
¿·¤¿¤Ë¡¢¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¡¢¿¼Ìë´ë²è¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ÆSP¡Á¡×¤Î´ë²è¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª
¢¡¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×´ë²è¤Ë¡¢¤¢¤Î¡¦¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¦ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤¬½Ð±é¡ªÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÅÚÍË¡õÆüÍË¤ËÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ë¡¢¾®¤µ¤ÊÅç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¤äÁÝ½ü¡¢ÀöÂõ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤ÈÊë¤é¤¹Â¾¡¢ÅçÌ±¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤âÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÉÔÅÐ¹»¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤È¤¦¤Ï¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Æ¤ò¤â¤ÄÊ¹¤³¤¨¤ë»Ò¤É¤â¡ÖCODA¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À¤ò¼èºà¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤è¤½2Ëü2000¿Í¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëCODA¡¢º£²ó¼èºà¤ò¤·¤¿µÈÉÚ¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤ÈÆó¿Í¤Î»Ð¤¬¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¡È²ÈÂ²¤ò½õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¡ÄCODA¤¬¤½¤ó¤Ê½Å°µ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡£À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤È¤Ï°ìÂÎ¡©
ÍÆ¯¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Êë¤é¤·Êý¤ò17Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¡£¡Ö¤â¤·ºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦Í§Ã£Æ±»Î¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢Æ±¤¸²È¤Ë³§¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊÌ¤ÎÉô²°¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹ØÆþ¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Éô²°¤ò»ý¤Á¡¢¶á¤¹¤®¤º¡¢±ó¤¹¤®¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ç°ì½ï¤Ë¤¯¤é¤¹¡ÖÍ§¤À¤Á¶áµï¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡£¡ÖÍ§¤À¤Á¶áµï¡×¤ÎÅ´¤ÎÙÝ¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤Âå¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢ÍÆ¯¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¿¼Ìë´ë²è¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ÆSP¡Á¡×
º£Ç¯¤â¿¼Ìë¤Ë¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×ÆÃÊÌÈÇ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£King & Prince ±ÊÀ¥Î÷¡õ郄¶¶³¤¿Í¤â»²Àï¤·¡¢À¤³¦ÁªÈ´¡¦ÁíÀª30¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤È¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ÆSP¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÉ¤¤Ê¸²½¤äÎÉ¤¤À©ÅÙ¡¢µÕ¤ËÇº¤ß¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¸ß¤¤¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î½÷À¤¿¤Á¡£°Õ³°¤Ê¤ª¸ß¤¤¤Î¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢º£¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ä!? ÈÖÁÈ½é¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÈÇ¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë!?
¢¡ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡¡2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
¢£²ñ¾ì¡¡Î¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚÁí¹ç»Ê²ñ¡Û¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¡¡¡
¡Ú¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ÛKing & Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò ¢¨50²»½ç
¡Ú¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡Û²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Û¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³
