µ±¤¯¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢
¡¡½÷Í¥¤ÎÃÓ¾åµ¨¼Â»Ò(66)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTRASHMASTERS¤Î¡Ø¤½¤¾¤í¤ÎÌ±¡Ù¤ÎÀé°¬³Ú¤ò´Ñ·à¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·àÃÄ¤Î¸ø±é¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤¬µ±¤¯¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÇÑÔÒ¡Ù¤È¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯»þ´Ö¤¬¹ç¤ï¤º¡Ø¤½¤¾¤í¤ÎÌ±¡Ù¤·¤«´Ñ·à½ÐÍè¤º»ÄÇ°¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡ÖÎ®ÀÐ¡¡ÃæÄÅÎÜºîÉÊ¡ª¿¼¤¤¿¼¤¤¡ª»É¤µ¤ë»É¤µ¤ë¡ª¡Ä¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÄºîÉÊ´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ²¼ËÌÂô¤Ç±é·àÃç´Ö¤È¿©»ö¡¡¤½¤·¤ÆBar UCIAGE¤Ø¡×¤È¿©»ö¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤Î²Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ªÅ¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¼Çµï¹¥¤¤ÈÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¿§¤ó¤Ê¼Çµï¤ÎÏÃ¤â½ÐÍè¤Æ³Ú¤·¤¤½¼¼Â¤·¤¿°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢·à¾ì¤ä¿©»öÉ÷·Ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢Ê¸ÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÃË½÷7¿Í¤âŽ¤¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿ŽÖ¡Á¡×¡Öµ¨¼Â»Ò¤µ¤ó¤Î²òÀâÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö°¹¤µ¤ó¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓ¾å¤Ï1986Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡ÖÃË½÷7¿Í²ÆÊª¸ì¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¡¢¼çÂê²Î¤ÏÀÐ°æÌÀÈþ¤Î¡ÖCHA-CHA-CHA¡×¡£