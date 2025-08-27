料理家の和田明日香（38）が26日に放送されたBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。大物脚本家との交流を明かした。

今回のゲストは俳優の浅野和之。和田は「私、明後日くらいに三谷さんに会います。いろいろ拝見していたら、三谷さんは浅野さんに頭が上がらないって記事が出てきて」と脚本家・三谷幸喜氏の話題を振った。

舞台の代役を引き受けたことをきっかけに三谷氏の作品にたびたび出演するようになった浅野は「頭が上がらないって…あのことですね、はいはい」と苦笑い。

「対談ですか？」と聞かれた和田は「レミさんがたまにやってる生放送があるんですけど、そこにゲストでいらして」と義理の母・平野レミの番組に三谷氏がゲスト出演することを明かした上で、「でも近所なんですよ、家が。なので近くのスーパーでよく会って」と“ご近所さん”であることを告白。

「“ハンバーグ作りたいんですけど、どういうやつを買ったらいいですか？”って（聞かれる）。ちゃんとご自分でお買い物して家族のお料理作られているから、忙しいのに凄いなって」とやり取りを明かし、浅野は「初めて知った」と驚いていた。