タレントの村重杏奈（27）が26日放送のTBS「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（火曜深夜0・01）に出演。「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）の素顔を明かした。

この日は「SNSで目にした自分へのイラっとする書き込み」についてトーク。村重はファンが自身に抱くイメージの「決めつけが凄くて」と語り、「明るい人イコール“裏では真っ暗な部屋で壁見つめてる”みたいな。でも村重、本当に明るいんですよ」と説明した。

あのちゃんも勝手に“裏の顔”を作り上げられていることがあるという。「本当はパリピなんじゃないかとか、飲み歩いてるんじゃないかとか」とその例を挙げた。

すると村重は「何か1回、番組でみんなでワーッて話してて。“1回ご飯行ったメンバーでまた行こうよ”ってなって。あのちゃんが近くにいたんで“あのちゃんも行きましょうよ！”ってなって」と回想。しかし、あのちゃんは「うーん…僕は行かない」とキッパリ返したという。

陽気さが似合わない、イメージ通りの発言。村重は「かっこよすぎて、しびれましたもん。凄っ！みたいな」と絶賛し、あのちゃんを笑わせていた。