◆米大リーグ ドジャース６―３レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、ダメ押しのタイムリーを放つなど、４打数１安打１打点でチームの逆転勝ちに貢献した。ドジャースは３連勝で単独首位を守り、４年連続となる地区優勝へのマジックを「２８」とした。

ドジャースは初回に先発のカーショーが１点を失うも、１回裏にフリーマンの二塁打に相手の守備の乱れが重なって追いつくと、４回にＥ・ヘルナンデスの左犠飛で勝ち越し。６回にスミスの１６号ソロが出ると、ロハスがダメ押しとなる２点適時二塁打、大谷も適時打で続いてリードを広げて逃げ切った。先発のカーショーは５回２安打１失点で９勝目を挙げた。

代打で貴重な２点適時二塁打を放った３６歳ベテランのロハスは、試合後にＮＨＫ ＢＳのインタビューに応じ「今日勝てて、（レッズ３連戦の）カードを勝ち越せてよかった。（レギュラーシーズン）残り約３０試合だと思うけど、今日はキケ（Ｅ・ヘルナンデス）が戻ってきたし、マンシーやエドマン、キムももう少しで戻ってくる。投手陣もそろってきたので、この調子を維持してこのまま優勝できるようにしたい」とうなずいた。

リリーフ左腕・スーターからの一打に「左投手が出てきた時点で自分は用意ができていた。ストレートを狙っていた。ヒットになるかは分からなかったけどいい当たりだった」と胸を張り、「このチームにスター選手はいるけど、先取１人１人全員が需要。自分の役割を果たすことが重要なので、役割を果たしていきたい」とレギュラーシーズン残り約１か月への思いを口にした。日本のファンへは「アリガトウゴザイマス」と日本語でメッセージも送った。