タレントの熊田曜子（43）が、美ボディー露わな全身編みタイツのイメージDVDオフショット動画を披露！「カメラマンさんが羨ましい」「セクシーすぎる」など絶賛の声が寄せられている。

【映像】「セクシーすぎる」と話題！全身網タイツ姿のオフショット動画

12歳、9歳、7歳の3姉妹の育児に奮闘している熊田。Instagramでは、娘たちとの生活の様子の他、美ボディー際立つビキニ姿など、セクシーなグラビア撮影の様子を度々発信してきた。

2025年8月23日の更新では、78作品目のイメージDVD「甘艶」のオフショット動画をアップ。「ビーチでの撮影は風が強くて、砂が肌に当たって痛かった」とコメントし、オレンジのビキニ姿を披露していた。

27日の更新では、イメージDVD「甘艶」が発売されたことを報告。「表紙にもなった全身編みタイツの衣装だよ」とつづり、美ボディーあらわなオフショット動画を公開している。

この投稿にファンからは「セクシーな衣装と色っぽい熊田さんにメロメロです」「美しい セクシーすぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）