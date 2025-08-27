秋の定番が世界三大きのこソースで深み倍増！フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガー」
ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」と「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」が期間限定で登場！
秋の定番バーガーが、2025年は世界三大きのこソースで深みが倍増しています☆
フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース／マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」
販売期間：2025年9月3日（水）〜10月14日（火）
販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗
※球場店舗・動物園店舗除く
※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります
毎年秋に人気のマッシュルームチーズバーガーは2025年で5年連続、7回目の販売を迎えます。
秋の訪れとともに、フレッシュネスの「マッシュルームチーズバーガー」が、さらに芳醇に、さらに贅沢に進化して帰ってきました。
2025年の決め手は、世界三大きのこ イタリアの高級食材「ポルチーニ」と、フレンチの香りの象徴「トリュフ」を贅沢に使ったスペシャルソース。
ひと口で広がる、濃厚で奥深い香りと旨みが、秋の味覚を格上げします。
もちろんバーガーの主役は、国産生マッシュルーム。
ゴロッと大胆にトッピングし、店内でさっとグリルすることで、香ばしさと歯ごたえを引き出しています。
噛むほどに広がるきのこの旨みをダイレクトに味わえます。そこに、肉汁あふれる肉厚ジューシーなプレミアムビーフパティと、とろける濃厚レッドチェダーチーズを重ねれば、口の中で素材が一体となり、満足感は最高潮に！
香り、旨み、食感、すべてが主役級の「マッシュルームチーズバーガー」2種を紹介していきます☆
マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース
価格：890円（税込）
5年連続、7回目の登場となる、ファンの多いポルチーニクリームソースが更に美味しくリニューアルされた「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」
濃厚クリーミーな味わいと白ワインを加えることでコクが増し、よりリッチで芳醇に。
ソースの中にみじん切りのマッシュルームをプラスし素材感もアップしています。
マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース
価格：890円（税込）
2025年秋の新味として登場する「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」
赤ワインとスパイスを効かせた濃厚デミグラスソースに、フワッと上品なトリュフの香りがプラスされています。
レストランにも負けない「本格的なデミグラスソース」の味わいが楽しめるメニューです。
こだわりポイント1「マッシュルームは完璧なグリル時間“30秒”」
日本では9〜12月に旬と言われる「国産生マッシュルーム」を、素材本来の旨みや香りを大切にする為、ゴロッと大きくカット。
スライスでは味わえない食べ応えのある食感を楽しめます。
その味を最大限に引き出したのは、「30秒」のグリル時間。
この時間により、旨みや香りを引き出すだけではなく、歯ごたえやジューシーさも叶えています。
20秒でも40秒でもダメ。
このこだわりが、商品人気の秘訣となっています☆
こだわりポイント2「芳醇な世界三大きのこの贅沢ソース」
ポルチーニ・トリュフ・松茸、世界三大きのこの中より2種のソースを使用。
マッシュルームと合わせる事で、“きのこ×贅沢きのこソース”のマリアージュが楽しめます。
こだわりポイント3「ジューシーパティと、とろけるレッドチェダーチーズ」
肉厚クォーターパウンドのビーフパティは、溢れる肉汁で食べ応え抜群。
熱々のパティに濃厚なレッドチェダーチーズをのせることで、とろける味わいを演出しています。
きのこ好きにはたまらない、フレッシュネスの秋の定番バーガーがよりおいしく！
「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」と「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」は、フレッシュネスバーガーにて、2025年9月3日（水）から10月14日（火）までの期間限定で登場します。
