ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」と「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」が期間限定で登場！

秋の定番バーガーが、2025年は世界三大きのこソースで深みが倍増しています☆

フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース／マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」

販売期間：2025年9月3日（水）〜10月14日（火）

販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

毎年秋に人気のマッシュルームチーズバーガーは2025年で5年連続、7回目の販売を迎えます。

秋の訪れとともに、フレッシュネスの「マッシュルームチーズバーガー」が、さらに芳醇に、さらに贅沢に進化して帰ってきました。

2025年の決め手は、世界三大きのこ イタリアの高級食材「ポルチーニ」と、フレンチの香りの象徴「トリュフ」を贅沢に使ったスペシャルソース。

ひと口で広がる、濃厚で奥深い香りと旨みが、秋の味覚を格上げします。

もちろんバーガーの主役は、国産生マッシュルーム。

ゴロッと大胆にトッピングし、店内でさっとグリルすることで、香ばしさと歯ごたえを引き出しています。

噛むほどに広がるきのこの旨みをダイレクトに味わえます。そこに、肉汁あふれる肉厚ジューシーなプレミアムビーフパティと、とろける濃厚レッドチェダーチーズを重ねれば、口の中で素材が一体となり、満足感は最高潮に！

香り、旨み、食感、すべてが主役級の「マッシュルームチーズバーガー」2種を紹介していきます☆

マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース

価格：890円（税込）

5年連続、7回目の登場となる、ファンの多いポルチーニクリームソースが更に美味しくリニューアルされた「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」

濃厚クリーミーな味わいと白ワインを加えることでコクが増し、よりリッチで芳醇に。

ソースの中にみじん切りのマッシュルームをプラスし素材感もアップしています。

マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース

価格：890円（税込）

2025年秋の新味として登場する「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」

赤ワインとスパイスを効かせた濃厚デミグラスソースに、フワッと上品なトリュフの香りがプラスされています。

レストランにも負けない「本格的なデミグラスソース」の味わいが楽しめるメニューです。

こだわりポイント1「マッシュルームは完璧なグリル時間“30秒”」

日本では9〜12月に旬と言われる「国産生マッシュルーム」を、素材本来の旨みや香りを大切にする為、ゴロッと大きくカット。

スライスでは味わえない食べ応えのある食感を楽しめます。

その味を最大限に引き出したのは、「30秒」のグリル時間。

この時間により、旨みや香りを引き出すだけではなく、歯ごたえやジューシーさも叶えています。

20秒でも40秒でもダメ。

このこだわりが、商品人気の秘訣となっています☆

こだわりポイント2「芳醇な世界三大きのこの贅沢ソース」

ポルチーニ・トリュフ・松茸、世界三大きのこの中より2種のソースを使用。

マッシュルームと合わせる事で、“きのこ×贅沢きのこソース”のマリアージュが楽しめます。

こだわりポイント3「ジューシーパティと、とろけるレッドチェダーチーズ」

肉厚クォーターパウンドのビーフパティは、溢れる肉汁で食べ応え抜群。

熱々のパティに濃厚なレッドチェダーチーズをのせることで、とろける味わいを演出しています。

きのこ好きにはたまらない、フレッシュネスの秋の定番バーガーがよりおいしく！

「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」と「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」は、フレッシュネスバーガーにて、2025年9月3日（水）から10月14日（火）までの期間限定で登場します。

