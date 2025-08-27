「神座」から大人の月見メニュー登場 トリュフ香るぜいたくなラーメン
理想実業が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は、毎年好評の秋の定番メニュー『牛すき月見ラーメン』をワンランクアップさせた『トリュフ香る 牛すき月見ラーメン』を、9月3日から30日まで販売する。
【写真】肉2倍入りの『トリュフ香る 牛すき月見 ラーメン』
同商品は、フレンチ出身の創業者が作り上げた黄金スープだからこそマッチする、香り豊かなトリュフのペーストが添えられ、すでに神座の秋の定番となっている『牛すき月見ラーメン』をワンランクアップさせた一杯。
トリュフペーストはスープに少しずつ溶かすことで、風味の変化を楽しむことができる。また、コチュジャンで韓国風に味付けされた牛肉と玉ねぎの真ん中に“満月”に見立てた卵の黄色がよく映え、生卵を絡めると、マイルドな味に変化。神座の看板メニュー『おいしいラーメン』の味わいは残しつつ、プレミア感のあるトリュフペーストと濃厚な卵の二段階で大人の月見を楽しむことができる。
■メニュー概要
販売期間：9月3日（水）〜9月30日（火）
販売店舗：全国（大阪万博店を除く）
価格：通常1220円〜／肉2倍1650円〜
※価格は全て税込
【写真】肉2倍入りの『トリュフ香る 牛すき月見 ラーメン』
同商品は、フレンチ出身の創業者が作り上げた黄金スープだからこそマッチする、香り豊かなトリュフのペーストが添えられ、すでに神座の秋の定番となっている『牛すき月見ラーメン』をワンランクアップさせた一杯。
■メニュー概要
販売期間：9月3日（水）〜9月30日（火）
販売店舗：全国（大阪万博店を除く）
価格：通常1220円〜／肉2倍1650円〜
※価格は全て税込