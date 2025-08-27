¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙKing ¡õ Prince¡¢¿¼ÌëÊüÁ÷¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù½Ð±é¤Ø¡¡¤¢¤Î¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤Î´ë²è¤âÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡ÙÆâ¤Ç¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡ÙÆÃÊÌÈÇ¡Ê30Æü¿¼Ìë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤¢¤Î¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬Ë¬Ìä¡ª´ë²è
¡¡ÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï¡¢King ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤â»²Àï¤·¡¢À¤³¦ÁªÈ´¡¦ÁíÀª30¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤È¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ÆSP¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÉ¤¤Ê¸²½¤äÎÉ¤¤À©ÅÙ¡¢µÕ¤ËÇº¤ß¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£°Õ³°¤Ê¸ß¤¤¤Î¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢º£¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÈÖÁÈ½é¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£30Æü¡¢31Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤Î¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ë¡¢¾®¤µ¤ÊÅç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¤äÁÝ½ü¡¢ÀöÂõ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤ÈÊë¤é¤¹¤Û¤«¡¢ÅçÌ±¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤âÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÉÔÅÐ¹»¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡¤¤¤È¤¦¤Ï¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Æ¤ò¤â¤ÄÊ¹¤³¤¨¤ë»Ò¤É¤â¡ÖCODA¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À¤ò¼èºà¤¹¤ë¡£CODA¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤è¤½2Ëü2000¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¼èºà¤ò¤·¤¿µÈÉÚ¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤È2¿Í¤Î»Ð¤¬¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¡È²ÈÂ²¤ò½õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡£À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤È¤¦¤¬¼èºà¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÆ¯¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Êë¤é¤·Êý¤ò17Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡Ö¤â¤·ºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦Í§Ã£Æ±»Î¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢Æ±¤¸²È¤Ë³§¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊÌ¤ÎÉô²°¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹ØÆþ¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Éô²°¤ò»ý¤Á¡¢¶á¤¹¤®¤º¡¢±ó¤¹¤®¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¡ÖÍ§¤À¤Á¶áµï¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ§¤À¤Á¶áµï¡×¤ÎÅ´¤ÎÙÝ¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤Âå¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤ËÍÆ¯¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§8·î30Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤é31Æü¸á¸å8»þ54Ê¬
¢£Áí¹ç»Ê²ñ¡Ê50²»½ç¡Ë¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê50²»½ç¡Ë¡§
King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼
²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼
¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤¢¤Î¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬Ë¬Ìä¡ª´ë²è
¡¡ÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï¡¢King ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤â»²Àï¤·¡¢À¤³¦ÁªÈ´¡¦ÁíÀª30¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤È¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ÆSP¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÉ¤¤Ê¸²½¤äÎÉ¤¤À©ÅÙ¡¢µÕ¤ËÇº¤ß¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£°Õ³°¤Ê¸ß¤¤¤Î¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢º£¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÈÖÁÈ½é¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤Î¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ë¡¢¾®¤µ¤ÊÅç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¤äÁÝ½ü¡¢ÀöÂõ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤ÈÊë¤é¤¹¤Û¤«¡¢ÅçÌ±¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤âÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÉÔÅÐ¹»¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡¤¤¤È¤¦¤Ï¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Æ¤ò¤â¤ÄÊ¹¤³¤¨¤ë»Ò¤É¤â¡ÖCODA¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À¤ò¼èºà¤¹¤ë¡£CODA¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤è¤½2Ëü2000¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¼èºà¤ò¤·¤¿µÈÉÚ¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤È2¿Í¤Î»Ð¤¬¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¡È²ÈÂ²¤ò½õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡£À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤È¤¦¤¬¼èºà¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÆ¯¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Êë¤é¤·Êý¤ò17Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡Ö¤â¤·ºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦Í§Ã£Æ±»Î¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢Æ±¤¸²È¤Ë³§¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊÌ¤ÎÉô²°¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹ØÆþ¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Éô²°¤ò»ý¤Á¡¢¶á¤¹¤®¤º¡¢±ó¤¹¤®¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¡ÖÍ§¤À¤Á¶áµï¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ§¤À¤Á¶áµï¡×¤ÎÅ´¤ÎÙÝ¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤Âå¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤ËÍÆ¯¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§8·î30Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤é31Æü¸á¸å8»þ54Ê¬
¢£Áí¹ç»Ê²ñ¡Ê50²»½ç¡Ë¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê50²»½ç¡Ë¡§
King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼
²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼
¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³