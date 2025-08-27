恋リアで大注目のイケメン芸人 令和ロマンに「伝説の始まり」と言わしめた実力派コンビだった!?

「めっちゃカッコいい、雑誌のモデル？」「芸人さんなの!?」

Netflixで独占配信中のNetflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」に出演し、イケメンすぎる！ と話題をさらった面郄ケンスケ（25）。芸人として舞台に立つ毎日のなか、この出演で注目度は急上昇。Instagramのフォロワー数は8.3万人（2025年８月25日現在）と、出演前の約40倍に増えた。

「『オフライン ラブ』以降、街中で声をかけていただくことがすごく増えましたし、ライブに初めて足を運んでくれる方も増えました。コンビとしても、（『オフライン ラブ』の）MCの令和ロマンさんにコンビでネタ見せする機会をいただきまして、『伝説の始まり』と言っていただきました」（面郄ケンスケ）

そんな“令和のイケメン芸人”面郄が、初となるデジタル写真集を３作同時リリースした。

「オファーをいただいたときは、まさかこの面郄が？ という気持ちでした。相方の中島が『いつか面郄のフルヌード写真集を出す！』みたいなことをちょくちょく言っていたんですけど、こんな素敵な形で、しかもFRIDAYさんで実現したのは、めちゃくちゃ嬉しかったです」（面郄）

相方も太鼓判「面郄はもう無敵だな！」

相方の中島（25）も、「フルヌードではないけどね」と目を細める。

「今日、撮影現場を見させていただいて、僕の見たことのない面郄がそこにはいました。面郄はもう無敵だな！ と思いながら見ていました。仕上がりが楽しみですし、いつかは僕も写真集を出せたらいいなと思ってます！」（中島）

デジタル写真集のvol.2には、面郄と中島の仲睦まじいネタ合わせシーンをたっぷりと収録しているので、作品内でチェックしてほしい。

「撮影が始まる前は緊張していたんですが、現場にいた全員のスタッフさんがいっぱい褒めてくださったので、ノリに乗って（笑）。最後のシャワーシーンまでやりきりました」（面郄）

「ネックレスじゃらじゃらの衣装もめっちゃ似合ってた。僕的に一番いいと思いました！」（中島）

「僕もお気に入りです。人生でネックレスなんてつけたことなかったのでいい経験になりました。中島は普段、ずっと夜勤明けみたいな表情をして過ごしてるので、疲れてる顔ばっかり見慣れてたんですけど、今日はメイクでバチッと決めてもらってましたね。中島とは幼なじみで、もう20年ぐらい一緒にいるんですけど、やっぱメイク映えするなぁと思いました」（面郄）

「メイク映えするとはよく言われます。だからすごい自信がありますね、この写真集は。コンビで撮っていただくのも、もう20年来の仲なので、照れくさいとかは特になく。純粋に嬉しかったです」（中島）

被写体として丸一日カメラの前に立ったのはこの日が初めてだったという面郄。それでもずいぶんと“カメラ慣れ”しているように見えたのは、理由があった。相方の中島はこう証言する。

「撮影される面郄を見ていて、何も心配や不安がなかったんです。やっぱり木田さんのおかげじゃない？ 写真を撮ってくれる機会が多いから」（中島）

“木田さん”とは、マセキ芸能社に所属するお笑いコンビ『ガクヅケ』の木田（31）。面郄を愛してやまない“兄貴分”として、お笑いファンには知られた存在だ。このデジタル写真集の撮影にも同行し、おおいに場を盛り上げてくれた。

「木田さんはいつも仲良くしてくださるお笑いの先輩なんですけど、事務所は違うんですよ。もう３年くらいずっと、会うたびに写真を500枚くらい撮る。勝手にずっと撮り続けてるんです。その中で木田さんがいいなって思った写真が僕に送られてきます。それでちょっとカメラ慣れした部分はあるかもしれないです」（面郄）

『あらびき団』に３回出演

小・中学校の同級生で幼馴染である面郄と中島。高校・大学は別々だったものの交流は続き、大学在学中に『香呑』を結成した。

「僕が別の相方とコンビを組んでいて、それを解散したタイミングで、面郄が今の事務所（K-PRO）のスタッフをやってたんです。お互いお笑いが好きで、仲もいいし……ということで、自然と一緒にコンビを組むことになりました。今から５年前ですね」（中島）

「この５年間は、ひたすら自分たちのやりたいお笑いだけをやり続けました。賞レースに出ることもなかったので、知名度とかそういうのを全部捨てて、というかあまり欲しいとも思わず、ただ自分たちのやりたいお笑いをライブで披露してきた日々でした。そんな中でも、結成１年目から『あらびき団』（TBS系）に３回出させていただいたのは素晴らしい経験でした」（中島）

「（MCの）藤井隆さんは『肌がピチピチ！』っておっしゃいました。僕が段ボールに突っ込んでぶち壊すっていう、勢いだけのネタだったんですが、東野（幸治）さんは『あらびき団といったらこれだよな！』みたいに言ってくださって。すごく嬉しかったのを覚えています」（面郄）

『香呑』それぞれのイケメンエピソード

塩顔男子の面郄はもちろんのこと、中島もはっきりとした顔立ちのハンサム。イケメンコンビの２名に、これまでのモテエピソードを聞いてみた。

「僕はイケメンすぎて、『めざましテレビ』（フジテレビ系）さんの『キラキラハイスクールボーイ』というコーナーの取材を受けました！ 部活とかいろんな分野で活躍して輝いてる高校生に密着するコーナーなんですけど、僕は部活とかじゃなく、通ってた美容室のインスタに上がってた僕の顔がハンサムだったからという理由で取材依頼がきたんです（笑）。なんですけど、収録のときちょっと恥ずかしくて、ふざけすぎた結果、オンエアされずお蔵入りになっちゃいました……」（中島）

「高校生時代の中島は髪型がマッシュで、可愛い感じでしたよ。僕はそうですね、小学校のときにイケメンいじりで、キックベースで僕１人『イケメンオールスターズ』っていう名前をつけられて、相手５人の『ブルーハワイズ』っていうチームと対戦させられたことがあります（笑）。祖母が危篤だったときに、意識がないなかお見舞いに行ったんですが、『おばあちゃん！ 来たよ！』って声をかけたら、それまで１週間ほど意識がなかったのに『イケメンさんだねえ』と声を発して、意識が戻りました。僕がイケメンだったおかげで祖母と最期の会話ができました」（面郄）

……そんなイケメン２人からなる香呑だが、現在はネタ中にそのルックスを活用する気持ちはないという。

「かぶりものを被ったネタで、一切顔を見せないことも全然あるし、僕がパンイチでひたすら踊り続けるだけのネタとかも多いです」（面郄）

「この写真集のすごい仕上がりを見てくれた人には、ライブに来れば俺らに会えるよ！ と伝えたいですね」（中島）

「それです！ とにかくライブでお待ちしています」（面郄）

「何ならvol.2を見て『こっち（中島）のほうがかっこいいんじゃね？』と思ってもらいたいです」（中島）

最後に、2025年いっぱいで叶えたい目標を尋ねると、２人揃って即答が。

「2025年いっぱいでバイトを辞められるように！」（面郄）

「はい。この面郄の勢いに乗っかって、金を稼いで！ 印税で暮らしていく（笑）。バイトを辞めます！ でもさすがにこれじゃ、目標がちっちゃすぎるよな」（中島）

「そうだね。今回のデジタル写真集もそうなんですが、『オフライン ラブ』に出演させていただいたおかげで経験できるようになった仕事には、何でも挑戦していきたいです。その先に何が残り、僕がどういう形に変わっていくのか、10年後が楽しみです。その時はまたぜひ、写真集を本当にお願いします！」（面郄）

PROFILE

おもだか・けんすけ／1999年９月９日生まれ、千葉県出身。身長178僉お笑いコンビ『香呑』のメンバー。個人Ｘ（@rental_poteto）、Instagram（@longlong_potato）、YouTubeチャンネル『面郄ケンスケのやりたい1000のこと』を更新中。