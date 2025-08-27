最多18種類！「くもり雲」と言われる層積雲の特徴とは？【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

層積雲［そうせきうん］ Stratocumulus Sc

俗称［くもり雲・かさばり雲・うね雲］

発生高度：2,000ｍ以下

ありふれた雲。だけど、とても表情が豊か

低いところに浮かぶ雲で、とくに朝と夕方に多く、夕方には日中できた積雲が崩れた「夕暮れ層積雲」がよく見られます。

雲の形や模様は多彩で、色ムラが目立ち、表情豊かな雲です。 十種雲形のなかでは最多の18種類もの細分類が存在します。

地面との距離が比較的近い雲であるため、ひとつひとつの雲片はとても大きく、立体感や圧迫感があります。

空いっぱいに覆うと重苦しい曇り空に

俗称に「くもり雲」や「かさばり雲」とあるとおり、層積雲が空全体を覆うと、どんよりと重苦しい曇り空になります。

同様に空全体を覆って曇り空の原因となる高層雲は、色や模様のメリハリが弱く単調です。 一方の層積雲は、色ムラや模様のメリハリが強く、雲に起伏が感じられ、隙間ができていることもあります。

夕暮れ層積雲。積雲が崩れて層積雲に変化したもので、夕方よく見られる。

地形や風の影響を受け特徴的な形になることも

低いところに浮かぶ層積雲は、山岳などの地形の影響を受けやすい傾向にあります。

地形性雲の代表的な存在である笠雲や吊るし雲は、十種雲形では高積雲または層積雲に相当します。

【出典】『最新の国際基準で見わける 雲の図鑑』著：岩槻秀明