Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¾Ð´é¤Î³¤¿åÍá3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«¡¡»×¤¤½Ð¤Î¿ÜºêÀÅÍÜ¤Ç¡¡µÜÆâÄ£
µÜÆâÄ£¤Ï27Æü¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬³¤¿åÍá¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î1Æü¡Á7Æü¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀÅÍÜÀè¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¡¦²¼ÅÄ»Ô¤Î¡Ö¿Üºê¸æÍÑÅ¡¡×¼þÊÕ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿6Ëç¤Ç¤¹¡£
¸æÍÑÅ¡¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¡Ö»°°æÉÍ¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬Å¸Ë¾Âæ¤Ç¼Ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢ÊÅ²¼¤¬¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿µû¡Ö¥¯¥í¥Û¥·¥¤¥·¥â¥Á¡×¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Üºê¸æÍÑÅ¡¡×¤Ï¡¢1971Ç¯¤ËÁêÌÏÆç¤Î¤½¤Ð¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÊÌÅ¡¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤´°ì²È¤Ç³¤¿åÍá¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï2022Ç¯¤ÎÀ®Ç¯²ñ¸«¤Ç¡¢¿Üºê¤Ç¤Î³¤¿åÍá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë3¿Í¤ÇºÂ¤ëÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¡¢¸«»öÁ´°÷¤ÇÍî²¼¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ê¤É¡¢¤ªÏÃ¤·¤·»Ï¤á¤ë¤ÈÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´°ì²È¤Ç¿Üºê¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¸å,
¥Í¥¸,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
À¸²Ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
¿À»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³¤