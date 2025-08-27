TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µÜÆâÄ£¤Ï27Æü¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬³¤¿åÍá¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î1Æü¡Á7Æü¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀÅÍÜÀè¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¡¦²¼ÅÄ»Ô¤Î¡Ö¿Üºê¸æÍÑÅ¡¡×¼þÊÕ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿6Ëç¤Ç¤¹¡£

¸æÍÑÅ¡¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¡Ö»°°æÉÍ¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬Å¸Ë¾Âæ¤Ç¼Ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢ÊÅ²¼¤¬¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿µû¡Ö¥¯¥í¥Û¥·¥¤¥·¥â¥Á¡×¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¿Üºê¸æÍÑÅ¡¡×¤Ï¡¢1971Ç¯¤ËÁêÌÏÆç¤Î¤½¤Ð¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÊÌÅ¡¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤´°ì²È¤Ç³¤¿åÍá¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£

°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï2022Ç¯¤ÎÀ®Ç¯²ñ¸«¤Ç¡¢¿Üºê¤Ç¤Î³¤¿åÍá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë3¿Í¤ÇºÂ¤ëÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¡¢¸«»öÁ´°÷¤ÇÍî²¼¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ê¤É¡¢¤ªÏÃ¤·¤·»Ï¤á¤ë¤ÈÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤´°ì²È¤Ç¿Üºê¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£