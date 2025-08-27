小室哲哉×浅倉大介によるPANDORA、8月1日のライブ映像をフル配信 ブースの中を体感できるようなカメラアングルにも注目
小室哲哉と浅倉大介によるユニット・PANDORAが、2人だけで繰り広げたライブ『EXCLUSIVE CLUB SET -GATEWAY-』の映像を、8月27日午後7時よりStreaming＋で配信される。
【写真】クールな2人…！PANDORA『EXCLUSIVE CLUB SET -GATEWAY-』の模様
この映像は、3月末から約4ヶ月間限定で東京・TAKANAWA GATEWAY CITYに出現し、8月2日にクローズしたナイトクラブ『ZERO-SITE Takanawa Gateway』で撮影されたもの。8月1日のクロージング前夜に行われたPANDORAによる2時間のライブセットが記録されている。
1984年にTM NETWORKとしてデビューし、キャリア41周年目を迎えた小室と、シンセサイザー開発者としてキャリアをスタートし、TM NETWORKのサポートメンバー時代に小室から才能を見出された浅倉。音楽プロデューサー同士であり、師弟関係でもある2人が、360度を囲むDJブースに並べた愛用のシンセサイザーやエフェクターを駆使し、PANDORAの楽曲に加え、それぞれのソロ曲、TM NETWORK「BEYOND THE TIME」などをクラブ仕様にアレンジして披露している。
映像は、2人のブースの中を体感できるようなカメラアングルで構成されたエクスクルーシヴな内容となっており、YouTube Shortsではダイジェストも公開されている。視聴可能期間は9月9日までとなる。
