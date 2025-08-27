セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は2025年8月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.3を紹介します！

セガプライズ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.3

登場時期：2025年8月22日より順次

サイズ：全長約10×10×15cm

種類：全4種（ボー・ピープ、レックス、ザーグ、ピクサー・ボール）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年でシリーズ第1作目の映画公開から30年を迎える、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』

世代を超えて愛されてきたおもちゃのキャラクターたちが、映画公開30周年を記念したぬいぐるみになって登場します！

Vol.3では「ボー・ピープ」「レックス」「ザーグ」「ピクサー・ボール」が登場。

「アンディ」のお部屋を再現できそうな、おもちゃたちのぬいぐるみを集められるラインナップになっています☆

ボー・ピープ

陶器人形のおもちゃ「ボー・ピープ」が、かわいらしいぬいぐるみになって登場。

おしゃれな服装やぱっちりした瞳が特徴的です！

レックス

「レックス」は、恐竜のおもちゃのキャラクター。

迫力ある姿ながら、優しい性格を感じさせる表情をしています☆

ザーグ

「バズ・ライトイヤー」が戦う悪の帝王「ザーグ」のおもちゃも、ぬいぐるみとして登場。

「バズ・ライトイヤー」のぬいぐるみと一緒に揃えたくなるグッズです。

ピクサー・ボール

ディズニー＆ピクサー作品でおなじみの「ピクサー・ボール」

「トイ・ストーリー」では、ゴムボールのおもちゃとして「ピクサー・ボール」が登場しています☆

映画公開を記念した「アンディ」のおもちゃたちがぬいぐるみになって続々登場。

セガプライズのディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.3は、2025年8月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

