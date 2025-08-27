9月26日に公開される映画『RED ROOMS レッドルームズ』の本ビジュアルと予告編が公開された。

本作は、2017年にパンクロマンス『フェイク・タトゥー』で長編デビューを果たし、『ナディア・バタフライ』で第73回カンヌ国際映画祭公式セレクションに選出されたパスカル・プラントが監督を務めたサイコスリラー。2023年のファンタジア映画祭にて最優秀脚本賞、最優秀作品賞、最優秀音楽賞を受賞した。あまりにも残忍な事件に取り憑かれた主人公の女性ケリー＝アンヌを、モデルのキャリアを積みながら映画制作を専攻し、自らも映画監督をするジュリエット・ガリエピが演じた。

人気ファッションモデルのケリー（ジュリエット・ガリエピ）のささやかな日課は、少女たちを拉致、監禁、拷問、そして死に至るまでを撮影し、ディープウェブ（通称：REDROOMS）上で配信していたとされる容疑でメディアを賑わせているルドヴィク・シュヴァリエの裁判の傍聴だった。彼女はなぜ彼に執着するのか、審判の先に見たものは……。

公開された予告編では、ケリーが裁判の傍聴へと向かうシーンや、ヘッドホンを装着し、配信を食い入るように視聴する様子が切り取られている。

本ビジュアルには、赤く照らされた部屋の中でケリーが配信を見つめる姿が切り取られており、「好奇心が彼女を狂わせる。」というコピーが添えられている。

また、殺人鬼のシュヴァリエの姿や裁判の様子を切り取った場面写真も公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）