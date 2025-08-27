9月26日よりTOHOシネマズ シャンテほかにて公開される映画『ブライアン・エプスタイン 世界最高のバンドを育てた男』の新場面写真が公開された。

本作は、ビートルズを見出して世界的な成功へと導いた、“5人目のビートルズ”とも言われるマネージャー、ブライアン・エプスタインの波乱に満ちた32年の生涯を描く物語。過酷なマネージャー業務を鮮やかにこなす一方、業務過多から薬物中毒に陥った心優しいビジネスマンは自身がゲイであるという事実と周囲の偏見から次第に精神のバランスを失っていく。世界的人気バンドのマネージャーが人知れず続けていた孤独な闘いと願いとは。

主人公・エプスタインを演じるのは、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』などのジェイコブ・フォーチュン＝ロイド。彼を支える父母役には『おみおくりの作法』のエディ・マーサンと『奇跡の海』のエミリー・ワトソンが名を連ねた。また、ビートルズのメンバー、ポール・マッカートニー役としてニュー・ホープ・クラブのブレイク・リチャードソン、ジョン・レノン役で『パンプキン』のジョナ・リースが出演。さらにエプスタインがクラブの受付から歌手に引き上げるシラ・ブラック役を『ジュディ 虹の彼方に』のダーシー・ショウが演じている。

公開された場面写真には、ステージ上でポール・マッカートニーと前だけを見るエプスタイン、母と悲しみを分かち合うシーン、わかり合うことが叶わなかった厳格な父とのカット、ビートルズの初代マネージャーのアラン・ウィリアムズからマネージャー業を引き継ぐシーン、エプスタインの前で楽しそうに笑うビートルズのメンバーの姿などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）