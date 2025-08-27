セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年8月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 ブック型ポーチを紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 ブック型ポーチ

登場時期：2025年8月22日より順次

サイズ：全長約14×5.5×20cm

種類：全4種（エイリアン、バズ、集合、ウッディ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』が、公開30周年となることを記念して、セガプライズにブック型ポーチが登場。

四角い形で、表紙や背表紙の部分にイラストをあしらったデザインです！

エイリアン

UFOに乗った「エイリアン」デザインのブック型ポーチ。

怪奇現象を思わせる、ダークな色使いがユニークです。

バズ

「バズ・ライトイヤー」を主役にしたブック型ポーチ。

パープルを基調としたポーチには「エイリアン」の姿も☆

集合

キャラクターたちが大集合した、カラフルなブック型ポーチも！

背表紙部分には、シリーズ30周年を示す言葉が入っています。

ウッディ

「ウッディ」がメインのブック型ポーチは、オレンジを基調としたデザイン。

表紙部分には「ウッディ」の愛馬「ブルズアイ」の姿も描かれています。

『トイ・ストーリー』の30周年を記念した、ユニークなブック型デザインのポーチ。

セガプライズのディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 ブック型ポーチは、2025年8月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

