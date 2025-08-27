ネットイヤーグループ<3622.T>が反発している。午後１時ごろ、デジタル分析プラットフォームを提供するアンプリチュード＜AMPL＞と戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



今回の提携により、アンプリチュードのリアルタイムかつ高精度な分析機能と、ネットイヤーグループが有する戦略設計及びデジタル実装の専門性を組み合わせることで、プロダクト、マーケティング分析における、導入から運用、成果の創出に至るまで包括的に支援する。また、デジタルアナリティクスを企業活動に定着させることを目的とした支援プログラムを共同で提供し、日本市場における「Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ」導入をより容易にするとしている。



出所：MINKABU PRESS