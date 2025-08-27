７月の参院選比例選で自民党候補に投票する見返りに、従業員に現金を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社「デルパラ」（東京都港区）の社長ら幹部６人が逮捕された事件で、同社幹部が報酬の支払い手順を記したメモを全店長に送り、従業員に周知を図っていたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は従業員２５０人以上が約束に応じて投票していたとみて、従業員についても被買収の容疑で立件する方針。摘発人数は平成以降の国政選挙で過去最大になる見通しだ。

公職選挙法違反（買収の約束）容疑で逮捕されたのは、同社社長で韓国籍の李昌範（５０）、営業本部長の男（４６）、管理本部長の男（４４）の３容疑者ら。

発表によると、６人は同社のパチンコ店店長らと共謀して７月初旬〜中旬、各店の従業員計６０人に対し、自民党公認候補だった阿部恭久氏（６６）に投票する見返りに、残業代名目で現金３０００〜４０００円の報酬を支払う約束をした疑い。

阿部氏はパチンコ店の全国組織「全日本遊技事業協同組合連合会」理事長で、７月２０日投開票の参院選に業界初の組織内候補として立候補したが落選した。

捜査関係者によると、営業本部長と管理本部長は７月２〜３日、社内のウェブ会議で全国の店長に対し、従業員が阿部氏の名前を書いた投票用紙を撮影して画像を本社に送れば、報酬を支払うと説明していた。

営業本部長らはその後、報酬の支払い手順をまとめたメモを全３１店舗の店長にＬＩＮＥで送信。店長らはメモを基に従業員に投票を依頼していたという。店長らには阿部氏を紹介する動画も送られていたという。

同庁は、李容疑者が営業本部長、管理本部長に票の取りまとめを指示し、事件を主導したとみている。