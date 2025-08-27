松下洸平が自身のInstagramを更新。スペインでのオフショットを公開した。

■スペインの街に溶け込む松下洸平

松下洸平は、8月25日発売の『UOMO』10月号の表紙に登場。同誌では、松下の「はじめて」の経験をリポートする『松下洸平 First Light』を連載中で、4回目のとなる今号では「松下洸平、はじめてのスペイン」特集が実現した。

【写真】花束を抱える松下洸平／『UOMO』10月号表紙【動画】スペシャルムービー第1弾／第2弾予告

マドリード、バルセロナ、サン・セバスティアン他計5都市での1週間におよぶ長期撮影を行った松下は、スペインの国旗と花束の絵文字と共に、5枚のオフショットをポスト。アンティークな街灯が取り付けられた石造りの建物が並んだ小道をバックに、英字新聞に包まれたピンクの花束を抱え、見つめている（1枚目）。続く2枚目は、少し引きのショットで、松下はスッとカメラを見据え佇んだ。袖をまくった白Tシャツをデニムにインしたカジュアルなスタイリングだが、首に巻いたスカーフが上品さを演出している。

他にもパジャマ姿での写真や、UNIQLO（ユニクロ）の前やカラフルな公園の前で撮った写真も添えられた。

さらに松下は、ストーリーズで「スペイン滞在中に食べた」という食事を続々アップ。「全てではない」と説明されているが、投稿された写真は60枚以上で、一番最初の投稿には「胃もたれする可能性があります」とユーモアたっぷりに注意喚起している。最後は「次は『綺麗だった景色編』載せますね。」と、投稿を予告した。

SNSには、「素敵な写真ばかり」「これほど花束が似合う男性はいませんよ」「パジャマ姿かわいい」「景色編も楽しみ」「横顔…無敵」「花束が似合いすぎる」「スカーフ平 パジャマ平 ユニクロ平 サンダル平どれもいい」「めっちゃ絵になる」など、ファンのコメントが多く見られる。

なお、『UOMO』公式YouTubeチャンネルでは、犬と戯れたり、ピアノを弾く姿などが収められた、スペシャルムービー第1弾「ファッション編」が公開。さらにInstagramでは、スペシャルムービー第2弾「～思い出はチーズケーキの味～」の予告編も公開されている。（※本編は8月29日公開）

■動画：連載『松下洸平 First Light』第4回「はじめてのスペイン」スペシャルムービー第1弾「ファッション編」

■動画：連載『松下洸平 First Light』第4回「はじめてのスペイン」スペシャルムービー第2弾「思い出はチーズケーキの味」予告編

■写真：『UOMO』10月号表紙（松下洸平）