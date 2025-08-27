Number_i岸優太『ヌメロ・トウキョウ』で20代最後の瞬間を映し出す。「30歳になるのが悔しい…」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_i岸優太が、『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』10月号特装版（増刊）カバーにソロで初登場。特装版では、通常版未掲載の4ページを追加した計14ページにわたる「LATE CHECK OUT：岸優太の日常と非日常」を大特集する。

■モードファッションの非日常と浴衣＆お茶の日常、ふたつの岸優太を表現

唯一無二であること――それは、Number_iが大切にしている価値観であり、岸優太という人間を象る言葉でもある。純粋に心が楽しいという気持ちに満たされながら、どこまでも自由に、また大胆に挑戦する。約1ヵ月後、30歳を迎える彼がグランド ハイアット 東京でレイトチェックアウトまでの時間をゆっくり愉しむ。29歳から30歳へと移り変わる、人生の“節目”のときに仕事のこと、仲間との絆、将来についてなど…あらたなステージへ向かって、今彼はなにを想うのだろうか。

「LATE CHECK OUT」と題するビジュアルストーリーでは「グランド ハイアット 東京」を舞台に、普段なかなか観ることができない、彼の“日常と非日常”をクローズアップ。広々したホテルにゆっくりと流れる時間。とびきりモードなファッションを身に纏った“非日常の岸優太”と、歯磨きをしたり、浴衣に着替えてお茶を淹れながらくつろぐ“日常の岸優太”とのコントラスト。それは、彼がもつ多面的な魅力を表現した20代最後の瞬間を映し出す物語に。

約1ヵ月後の9月29日、30歳の誕生日を迎える岸優太。20代から30代へと移り変わる人生の節目を目前にして、彼は「30歳になるのが悔しい…」と打ち明けた。「30歳になることが、こんなにも複雑な気持ちになるとは思ってなかったんですよね（笑）。20代をまだまだ味わい尽くせてないのに、気づけば終わりが見えてきている。でも、『じゃあ、やり残したことがあるか？』って言われたら、そうでもない」と、ありのままの自分を大切にする、飾らない彼らしい言葉で話してくれた。

2ページにわたるロングインタビューでは、Billboard JAPANにおいてもJAPAN Hot 100で総合首位を獲得するデジタルシングル「未確認領域」について、Number_iが生み出すクリエイションや3人の関係について、彼が理想とする「かっこよさとは？」など、様々な質問に対して心の内をたっぷりと本音で語っている。

この他にもヌメロ・トウキョウ公式YouTubeチャンネルでは、撮影メイキング動画も公開される。

PHOTO BY Genki Nishikawa

■岸優太 インタビュー抜粋

■書籍情報

2025.08.28 ON SALE

『Numero TOKYO （ヌメロ・トウキョウ）』2025年10月号特装版（増刊）

