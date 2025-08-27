14時の日経平均は113円高の4万2507円、アドテストが117.50円押し上げ 14時の日経平均は113円高の4万2507円、アドテストが117.50円押し上げ

27日14時現在の日経平均株価は前日比113.08円（0.27％）高の4万2507.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は784、値下がりは751、変わらずは82。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を117.50円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が34.44円、ＳＢＧ <9984>が19.25円、ニコン <7731>が10.13円、東エレク <8035>が9.12円と続く。



マイナス寄与度は20.26円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が18.64円、コナミＧ <9766>が12.49円、ダイキン <6367>が9.79円、ファナック <6954>が8.78円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は空運で、以下、電気・ガス、非鉄金属、水産・農林と続く。値下がり上位にはその他製品、保険、サービスが並んでいる。



※14時0分6秒時点



