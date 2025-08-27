Î©ÂçOB²ñ¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ìÁª¼ê¤é¤ò·ãÎå
28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤òÁ°¤Ë26ÆüÌë¡¢Î©ÂçOBOG²ñ(¥»¥ó¥È¥Ý¡¼¥ë¥º¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¶æ³ÚÉô¡Ë¼çºÅ¤Î·ãÎå²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Honda¤ÎÂ¿È¨Íº°ì´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¤ä¡¢20Ç¯½©¤ÎÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Honda·§ËÜ¤ÎÃÝÍÕ¾Ï¿Í¼ç¾¡Ê27¡Ë¤é¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¹ç¤ï¤»Ìó30Ì¾¤¬»²²Ã¡£ÆüËÜÀ½»æÀÐ´¬¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂÙÍº´ÆÆÄ¤«¤é¤Î·ãÎå¤Ë¡¢Á´°÷¤¬µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎ©Âç¤Î¸åÇÚÃ£¤Ë¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¡Ö»î¹ç¤È¤Ê¤ì¤ÐÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¿¿·õ¾¡Éé¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤È´¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤·è°ÕÉ½ÌÀ¤¬Áê¼¡¤®¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£¹õ»â»Ò´ú¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë15¥Á¡¼¥à·×20Ì¾¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£