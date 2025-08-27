白間美瑠、ミニ丈私服で美太ももチラリ「ドキッとした」「笑顔が可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】元NMB48の白間美瑠が26日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元NMBメンバー、美太ももチラリのミニ丈私服
白間は、投稿文に花の絵文字などを添え、私服姿の写真を複数枚公開。白いTシャツにミニ丈のキャミソールワンピースを重ね着し、美しい太ももをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「笑顔が可愛い」「脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群」「彼女感すごい」「プライベート感満載で癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
