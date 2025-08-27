¼áÍ³Èþ»Ò¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Ö¤É¤¦¼í¤ê¤Ø Â©»Ò¤È¤Î¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/27¡Û½÷Í¥¤Î¼áÍ³Èþ»Ò¤¬8·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î¤Ö¤É¤¦¼í¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼áÍ³Èþ»Ò¡¢Â©»Ò¤È¤Î¤Ö¤É¤¦¼í¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¼á¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤ÎÉòÆº±à¤µ¤ó¤Ç¤Ö¤É¤¦¼í¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂçÎ³¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¤Ö¤É¤¦¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â´Å¤¯¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤É¤¦¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ö¤É¤¦¤ÎË¼¤¬¼Â¤ëÉòÆº±à¤Ç¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¼á¤ÈÂ©»Ò¤¬°ì½ï¤Ë¤Ö¤É¤¦¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£²«¿§¤¤¤«¤´¤ò»ý¤Á¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¿Æ»Ò¤¬¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æº£Ç¯¤â²ÈÂ²¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËèÇ¯¹±Îã¤Î²ÈÂ²¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»Ä½ë¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¸«¤»¤¿¡£
¼á¤Ï¡¢2015Ç¯10·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£¼«¿È¤Î38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿2016Ç¯6·î12Æü¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
