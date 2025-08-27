しなこ「突然目がこうなってしまって」腫れ上がった目元公開 心配の声
【モデルプレス＝2025/08/27】クリエイターのしなこが26日、自身のInstagramを更新。突然目が腫れてしまったことを明かし、心配の声が相次いでいる。
【写真】しなこ「突然目がこうなってしまって」腫れ上がった目に心配の声
しなこは「突然目がこうなってしまって明後日アリーナツアーを控えているのですがどうしたら一刻も早く晴れが引くか教えてくださいお姉さま（原文ママ）」とコメントし、下まぶたが腫れてしまった目の状況を公開した。
この投稿に、ファンからは「大丈夫？」「お疲れ様」「心配です」「早く治りますように」「アイシングして」「病院へ」などの心配の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】しなこ「突然目がこうなってしまって」腫れ上がった目に心配の声
◆しなこ、腫れた目の状況を報告
しなこは「突然目がこうなってしまって明後日アリーナツアーを控えているのですがどうしたら一刻も早く晴れが引くか教えてくださいお姉さま（原文ママ）」とコメントし、下まぶたが腫れてしまった目の状況を公開した。
この投稿に、ファンからは「大丈夫？」「お疲れ様」「心配です」「早く治りますように」「アイシングして」「病院へ」などの心配の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】