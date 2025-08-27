【しまむらの淡色】が可愛いーーーッ！ お値段以上すぎる♡「上品トップス」

ふんわり淡色のアイテムは、着こなしにそっと上品なムードを添えてくれる存在。今回は【しまむら】で@chii_150cmさんが見つけた、“主役”として活躍してくれそうな淡色トップスを紹介します。高見え感がありつつ、合わせるだけで旬の雰囲気が漂うアイテムです。おしゃれな着こなしもぜひ参考にしてみて。

繊細レースデザインで女性らしさ引き立つ

【しまむら】「エリツキカギバリカーデ」\1,639（税込）

@chii_150cmさんが「高見えなのにお値段お安すぎて衝撃」と絶賛のトップスは、繊細なレースが魅力。裾と袖口のスカラップデザインや、柔らかな素材感が女性らしい一枚です。ワイドパンツとキャミをスマートに合わせれば、ふわっと軽やかに。エレガントなエッセンスを添えた抜け感カジュアルを楽しめそう。

上品レースでいつものレイヤードコーデを格上げ

フェミニンに決めたい日は、ワンピースに合わせた着こなしがおすすめ。軽やかな素材感なので、インナー使いでも重たく見えません。襟付きデザインがほどよく上品さを添えてくれるのも嬉しいポイント。透け感が効いて旬のムードもアップ。全体をすっと洗練された雰囲気に仕上げてくれる一枚です。

レース × フレア袖で大人フェミニンに映える

【しまむら】「TT*COLレースキリカエT」\1,089（税込）

袖のレース切り替えとフレアスリーブが特徴のトップスは、Tシャツながらカジュアルになりすぎず、きれいめに着られるのが魅力。@chii_150cmさんも「お値段以上過ぎる1着」とコメントしているように、上品に着映えて高見えが狙えます。いつものTシャツスタイルをこのトップスにチェンジするだけで、ぐっと新鮮なムードになりそうです。

淡色トップスで抜け感のある上品スタイルに

きれいめスカートに合わせれば、ぐっとエレガントな雰囲気に。お出かけコーデにも取り入れやすく、シンプルなボトムスに合わせるだけでも着映えときちんと感の両方が叶いそう。淡色ならではの柔らかさが全体に軽やかさを与えつつ、程よく抜け感も添えてくれる一枚。女性らしさを引き出したい日や、上品な装いにまとめたい日にぴったりです。

