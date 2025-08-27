元テレビ東京の森香澄が２６日、ＴＢＳ系「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」で、ＳＮＳで言われる強烈な容姿悪口を明かし、それを聞いた出演者から「酷すぎる」などの声が上がった。

今回は森、あのちゃん、村重杏奈の３人によるＳＮＳにまつわる座談会を放送。心無い悪口なども送られてくることが多いといい、森に「ヒザが唐揚げみたい」という驚きの書き込みが。森は「ちょっとミニスカートをはくと、多分、ミニスカートを３０代ではくなっていうのとひも付けて、この汚いヒザを出すなって」と推察し、これには村重もあのちゃんも「酷い」「酷すぎる」「エグい」などあ然。

森は「（ＳＮＳアンチは）年齢にめっちゃ厳しい。その衣装、イタいですよ、とか」とアンチコメントを紹介すると、あのちゃんは「いいじゃん、好きにさせてよ、服は」と激怒。「この企画、ストレス溜まるね。今、めっちゃイライラしてきた」と訴えた。

村重も「ヒザが唐揚げで、（悪口を言っている人が）どんな嫌な気持ちになるの？って」と言い、森も「むしろいいじゃん。唐揚げに見えるなら」と苦笑していた。