「ドジャース６−３レッズ」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースが３連勝でナ・リーグ西地区首位の座をがっちりキープ。大谷翔平投手は六回の第４打席で時速１７９キロの右前適時打を放つなど、４打数１安打１打点で勝利に貢献した。

１点リードの六回、スミスのソロ本塁打、代打・ロハスの中越え２点二塁打で３点を追加し、なおも２死二塁の状況で打席に入った大谷。浮いた変化球をきれいに捉えると、打球速度１７９キロで一、二塁間を痛烈に破った。

７試合ぶりのタイムリーでダメ押しした大谷。第１打席は空振り三振、第２打席は四球、第３打席は左飛に倒れていた中、走者を得点圏に置いた場面で価値ある一打だ。

試合は初回にカーショーが先制点を失うも、直後に敵失で試合を振り出しに戻した。四回にはこの日からスタメン復帰したキケ・ヘルナンデスが左翼へ勝ち越しの犠飛を放った。そして六回に一挙４点のビッグイニング。投打ががっちりと噛み合ってきた印象だ。

先発のカーショーは二回以降、しっかりと立ち直って５回１失点で９勝目。２年ぶりの２桁勝利に王手をかけた。救援陣はベシアが離脱する中、カスパリウスが２ランを被弾したもののリードを守って逃げ切った。

大谷はベンチから出てくると、コンフォルト、マンシーらと笑顔でタッチをかわした。さらにマウンドに立ってシャドーピッチング。その後、山本と笑顔でタッチをかわしていた。

ライバルのパドレスはマリナーズに一時５点差をひっくり返されるシーンもあったが六回に再逆転。１点リードを強力なリリーフ陣で守り抜き、ゲーム差は１のまま変わらなかった。