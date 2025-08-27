志穂美悦子「人生は綱渡りやね」 なつかし写真に反響「これぞ悦子さん」 夫は長渕剛
元俳優で現在は花創家として活動する志穂美悦子（69）が27日、自身のインスタグラムを更新。「人生は綱渡りやね」とした文章を、写真を添えて投稿した。
【写真あり】人生は綱渡り なつかし写真を公開した志穂美悦子
志穂美は「人生は綱渡りやね。面白がるのがわたし、、なのかもね。さて人生は美しい。面白いものだけ求めて、面白いものだけ味わい、面白いものだけ、覚えていられたら、、それよいよね」と記した。
ファンからは「志穂美さんの凛とした生き方に惚れちゃいます」「なつかしい写真！」「これぞ悦子さん」などといった感想が相次いで寄せられている。
志穂美は1970年代から80年代、アクション俳優として活躍。ドラマ『熱中時代』（78年）や映画『里見八犬伝』（83年）、映画『二代目はクリスチャン』（85年）、映画『男はつらいよ 幸福の青い鳥』（86年）などに出演。87年に、シンガーソングライターの長渕剛との結婚を機に芸能界を引退した。2024年には「鬼無里（きなさ）まり」名義でシャンソン歌手デビューを果たした。
