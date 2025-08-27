元RIIZEスンハン、ソロデビュー活動終了の心境語る「緊張して体が震えた」　海外での活動も示唆

元RIIZEのスンハンがソロデビュー活動を締めくくった。

スンハンは自身のアーティストブランド「XngHan＆Xoul」を立ち上げ、7月31日に1stシングル『Waste No Time』をリリース。音楽番組への出演、各種コンテンツ制作、雑誌撮影、「SMTOWN LIVE」出演など多忙なスケジュールをこなし、約1カ月にわたる精力的な活動を終えた。

特に、『Waste No Time』は発売初週に10万枚に迫る売上を記録。さらにiTunesトップソングチャートではサウジアラビア、メキシコ、タイ、ポーランド、チリ、ペルー、オマーン、ケニア、ウズベキスタン、コロンビア、インドネシア、パラグアイの12地域で1位を獲得した。また、米『フォーブス』や『ザ・ハリウッド・リポーター』、英『NME』など海外有力メディアにも注目されるなど、目覚ましい成果を残した。

スンハンはソロデビュー活動を終えた心境について、「応援してくださったファンの皆さんのおかげで、ステージ上で力をもらえた。無事に活動を終えることができてホッとした気持ちもあるし、一方でもっと上手くできたのではという悔しさもある。ソロデビューで多くの経験を積み、大きな刺激を受けた」と語っている。

また、デビュープロジェクトの中で最も印象に残った瞬間についてはショーケースを挙げ、「初めてファンの皆さんの前に立ち、ステージを見せる場だった。あまりにも緊張して体が震えたが、振り返れば楽しい思い出」と振り返った。

今後の活動については「海外のファンの皆さんと直接お会いできる機会もありそうだ」と明かし、「いつ、どんな状況でも努力を続け、常に新しく成長した姿をお見せするので、これからも注目していただければ嬉しい」と期待を寄せた。

◇スンハン プロフィール

2003年10月2日生まれ。本名ホン・スンハン。2023年9月に7人組ボーイズグループRIIZEのメンバーとしてデビュー。しかしその直前から、私生活の問題が指摘されるようになり、同年11月には活動を無期限で中断することに。2024年10月11日にRIIZEへの復帰が発表されたものの、多くのファンから反対の声が上がり、わずか2日後に正式なグループ脱退が発表された。