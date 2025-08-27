俳優の山田裕貴（34）が26日、Instagramを更新。プロ野球選手だった父が、がんのため60歳で亡くなったことを報告した。

【映像】ラジオ番組で両親や妹と共演した際の家族ショット

山田はこれまで、自身の出演作品のポスターやグッズなどが並ぶ実家の様子や、2024年8月27日、パーソナリティーを務めるラジオ番組に、両親と妹が出演した際の家族ショットなどを発信してきた。

元プロ野球選手の父ががんのため60歳で死去

2025年8月26日の更新では、中日ドラゴンズや広島東洋カープで活躍した元プロ野球選手の父・和利さんが60歳で亡くなったことを報告。「私たち家族がきょうまでやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです。これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団OBの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申し上げます。父はおよそ4年前にがんを患い闘病していましたが、故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました。野球というフィールドに限らず、公私共に親しくしてくださった皆様、直接ご挨拶を申し上げるべきところ、このような形でのご報告となりましたことを、深くお詫び申し上げます。父が生前にいただいたご厚情に、あらためて深く感謝申し上げます。本当に、ありがとうございました。」と、つづっている。

山田の投稿にファンからは、「ご家族でのラジオ、お父様の優しいしゃべり方が印象的でした。60歳は若すぎます…」「長い闘病生活、お父様もご家族様も大変だったと思います。ご冥福をお祈り申し上げます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）