大泉洋が責任者を務める音楽番組『SONGS』（NHK総合）の特別番組『SONGS ベストセレクション～大泉洋の奮闘記～』が、9月4日22時より放送される。

大泉洋がSONGS責任者に就任してから7年。これまで、アーティストの魅力を最大限に引き出すため、トークやロケで“奮闘”を続けてきた。今回は、そんな“大泉洋の奮闘記”を、番組ナレーターである戸次重幸と大泉自らが振り返る内容となる。

番組には桑田佳祐、薬師丸ひろ子、Mrs. GREEN APPLE、髙橋真梨子、福山雅治、SEVENTEEN、久保田利伸、THE ALFEE、玉置浩二らも登場。また、大泉と戸次が、これまで番組で披露された曲の中から選ぶ“俺のプレイリスト”も紹介される。

収録中「7年間で今日が一番楽しい！」と口にした大泉は、番組内にて歌手として最新曲「キラーチューン！」をスタジオで披露。アップテンポの今回の曲では、ダンスにも挑戦している。

（文＝リアルサウンド編集部）