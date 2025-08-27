今月２１日、ニューヨークの店舗に掲げられたクラッカーバレルの新たなロゴ/Wyatte Grantham-Philips/AP

ニューヨーク（ＣＮＮ）連日にわたる猛烈な反発の後、米レストランチェーンのクラッカーバレルが、必要最小限まで簡略化した新たなロゴの導入を撤回した。ロゴの変更にはトランプ米大統領からも異議を唱える声が上がっていた。

カントリー風のレストランをチェーン展開するクラッカーバレルは声明を発表し、顧客からの声に耳を傾けると明言。新たなロゴは廃止し、旧ロゴに描かれていた老人のイラストを復活させることを示唆した。

先週、クラッカーバレルは、社名にちなんだ樽（たる）と、それに寄りかかる「オールドタイマー（老人）」のイラストを取り除いた現代的なロゴを発表し、激しい批判を浴びた。同社をこよなく愛する一部のファンからは、創業５６年のこのチェーン店がルーツに掲げる田舎風のイメージから大きくかけ離れているのではないかと懸念する声が上がった。また右派のインフルエンサーも新たな文化戦争の火種と捉え、この話題を盛り上げた。

発表から数日後、同社の株価は１２％以上の急落を記録した。

騒動を受け、クラッカーバレルがロゴ変更を撤回する数時間前には、トランプ氏も自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルでこの件に触れ「クラッカーバレルは旧来のロゴに戻した方がいい。顧客の反応（究極の世論調査）に基づいて間違いを認め、これまで以上に優れた経営を行うべきだ」と提言していた。

同社が方針を転換するとトランプ氏はこれを祝福。トゥルース・ソーシャルへの投稿で「ファン一同、大変感謝している。今後の成功を祈る。大いに利益を上げ、そして何よりも、顧客を再び幸せにしてほしい！」と綴（つづ）った。

ホワイトハウスの首席補佐官代理は、これより前にクラッカーバレルから電話があったとＸ（旧ツイッター）で報告。この件に関してトランプ氏が言及したことへの感謝を伝えられたと明らかにした。

長距離移動者が頻繁に利用することで知られるクラッカーバレルだが、現在事業面では苦戦を強いられている。同社は２５日、ロゴデザインの大幅な簡略化は間違いだったと認め、「自分たちが何者であるか、そしてこれからも何者であり続けるかを、もっとうまく伝えられるはずだった」と表明した。

今回の騒動により、クラッカーバレルが打ち出した７億ドル（約１０３０億円）規模のリニューアル計画は大きく後退した。同社は新しいテレビＣＭやメニューの刷新、そして秋をテーマにした新商品を複数展開している。

それでもロゴ変更の撤回を受け、クラッカーバレルの株価は２６日の時間外取引で３%以上上昇した。

トランプ氏はこれに対して再びコメントし、「うまくやれば、彼らは１０億ドル相当の無料の宣伝効果を得ることになる」「クラッカーバレルを再び勝ち組にしよう」などと書き込んだ。