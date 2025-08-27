KLP48¤¬DDT¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¥³¥é¥Ü¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½éÈäÏª¡Ö¸µµ¤¤òÈ¯¿®¡×
AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48¤Ï27Æü¡¢11·î15Æü¤ËµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇDDT¥×¥í¥ì¥¹¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¥ê¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖKLP48¤¬±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ØDDT¡Ù¡ØÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤È¶¦¤Ë´ë²è¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£KLP48¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
DDT¥×¥í¥ì¥¹ÀßÎ©¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï±¿±Ä²ñ¼ÒCyber FightÉû¼ÒÄ¹¤ÎüâÌÚ»°»ÍÏº»á¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖKLP48¤µ¤ó¤Ï´Ø·¸¼Ô¤È¤Î±ï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ëËü¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÃÄÂÎ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÎ©°Æ¼Ô¤Ç¸µÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÀî¾¾¿¿°ìÏ¯»á¤â¡ÖÆüËÜ¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¡¢Ì´¤äÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò¥¢¥¸¥¢¤Ë¤â¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼«¿È¤âÌó3Ç¯Á°¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó»á¤«¤éÆÀ°Õµ»¡¢¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î»ÈÍÑµö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖKLP48¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸µµ¤¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÆüËÜ¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£