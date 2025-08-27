「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が26日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。「大人になりたい」16歳アイドルに神アドバイスを送る場面があった。

この日は8人組男性ダンスボーカルユニット「ICEx」から4人がゲスト出演。最年少の16歳の竹野世梛が「最近ちょっと環境だったり、関わっている方々がやっぱり大人の方々で、自分の性格がまだちょっと子供っぽいというか。どうしたらもうちょっと本当の意味で大人っぽい性格になれるのかなって」とアドバイスを求めた。

これに、あのは「どうして大人になる必要があるのかなって思いますね。ならんでいい。そんな大人に見えてる人たちって、大人じゃないよって思う。そうじゃない？子供のまま大きくなっただけって思うから、僕も含めて」と話した。

「霜降り明星」の粗品が「大人な人。例えば誰いるんですか？」と聞くと、「お父さんですね」と竹野。「大人の余裕があるし、どの場にいても人と接するのも凄い上手だし、TPOをちゃんと見極めて過ごしているというか。その部分がちょっと憧れるし、凄いなって思いますね。ああいう大人になりたいって思いますね」と語ると、粗品も思わず「おお、いいやん。めっちゃいい話」と感心。

あのは「いろいろ自分のことを知ることがいいかもしれないね。自分はこういう性格で、こういう時にこういう感情になって表に出ちゃうとか。なんか全部分析すると結構、余裕出てくるかも。自分のことを一番自分でわかることというか。それはちょっとありそうじゃない？」と助言した。

これには粗品も「俯瞰（ふかん）でも見れますし」と共感。竹野も「凄く貴重な意見をいただいて、良かったです」と感謝した。