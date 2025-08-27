【cantabile アリサ・ミハイロヴナ・九条】 2026年3月下旬より順次発送予定 価格：6,600円

CyberZが手掛けるフィギュアブランド「Cantabile」は、フィギュア「cantabile アリサ・ミハイロヴナ・九条」を8月27日より「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE（Cantabile）公式ストア」にて予約受付を開始した。発送は2026年3月下旬を予定し、価格は6,600円。

本商品はTVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」より、「アリサ・ミハイロヴナ・九条（アーリャ）」をフィギュア化したもの。

制服姿が再現され、気高く凛とした表情に加え、主人公・久世政近に対して時折ロシア語でからかう“デレ”な一面も盛り込まれている。

cantabile アリサ・ミハイロヴナ・九条

2026年3月下旬より順次発送予定

価格：6,600円

サイズ：約210mm

□「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE（Cantabile）公式ストア」の「cantabile アリサ・ミハイロヴナ・九条」

(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

※発送予定時期は変更となる可能性がございます。

※掲載されている写真は開発中の彩色原型です。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。