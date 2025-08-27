「いつも通りな感じで」バイクが“歩道走行”…“逆走”で交差点横断し飲食店の駐車場に入るバイクも

神奈川・鎌倉市と埼玉・三郷市でバイクの“歩道走行”が相次いで目撃された。事故になりかねない危険な運転の一部始終をカメラが捉えていた。

歩道を走るバイク…行き先は？

神奈川・鎌倉市の江の島近くで目撃されたのは、歩道を駆け抜けるバイク。

目撃者によると、バイクに乗っていたのは20代くらいの男性だった。

目撃者：

この先に海の家があるんですよ。海の家に行きたいがために多分ここを通ってたんだろうなと。

映像には、その後、バイクを手で押しながら歩道を歩く様子も記録されていた。

目撃者：

何も慌てるところもなく、いつも通りな感じで走っていた。

バイクの歩道走行は埼玉・三郷市でも目撃されている。

交差点の向こう側に現れたバイクは、赤信号で止まるのかと思いきや、突然方向を変え、横断歩道を渡り始めた。

目撃者：

最初は何が起きてるのか理解できませんでした。

その後、バイクは逆走状態で信号待ち。そして信号が変わると、横断歩道を走り、歩道を駆け抜けていった。

事故になりかねない危険な運転。目撃者によると、バイクはその後、飲食店の駐車場に入っていったという。

（「イット！」8月26日放送より）