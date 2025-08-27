【1/24 MFゴースト No.5 大石 代吾 ランボルギーニ ウラカン LP610-4（改）】 2025年1月発売予定 価格：5,280円

アオシマはプラモデル「1/24 MFゴースト No.5 大石 代吾 ランボルギーニ ウラカン LP610-4（改）」を2026年1月に発売する。価格は5,280円。

「MFゴースト」は公道をクローズドコース化して行うレース「MFG」を舞台としたマンガ。超高級スーパーカーが上位を占める中、非力なトヨタ86に乗る主人公・片桐夏向が活躍していく中で、MFGの本当のテーマが明らかになっていく。

大石代吾はMFG決勝の常連であり、「リッチマンズレギュレーション」と揶揄されたそれまでのMFGを象徴するようなキャラクターで、ランボルギーニ ウラカンを駆る。プラモデルでは大石のランボルギーニを再現。専用デカールが付属する。レースを記録する同スケールのドローンも付属。

(C) しげの秀一／講談社,

The “Lamborghini" and “Lamborghini Bull and Shield" trademarks, copyrights, designs and models are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.