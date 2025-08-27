ギリシャ出身の185センチアタッカー加入でSAGA久光スプリングスが補強完了 昨季イタリア1部リーグでプレー【バレーボールSVリーグ女子】
バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは27日、今年10月に開幕する2025〜26年シーズンの新外国籍選手としてギリシャ代表アタッカーのオルガ・ストランツァリ(29)の加入を発表した。
アウトサイドヒッターのストランツァリは左利きで、身長185センチの高さを生かした強打が魅力。昨季24〜25年シーズンはイタリア1部リーグの「タルマッソンス」でプレーした。
新任の中田久美監督(59)が率いるSAGA久光はストランツァリの加入で補強を終え、選手15人態勢で21〜22年シーズン以来の優勝を目指す。
なお、大同生命SVリーグのレギュラーシーズン(RS)は女子が10月10日、男子は同24日から始まる。SAGA久光(昨季RS3位)は同11日、東急ドレッセとどろきアリーナ(川崎市)でNECレッドロケッツ川崎(同2位)との開幕戦に臨む。ホーム開幕戦は同18日で、SAGAアリーナ(佐賀市)にクインシーズ刈谷(同9位)を迎えて行われる。
SAGA久光スプリングスの2025〜26年シーズンメンバー(★は新加入選手)
【セッター】
栄 絵里香(34)
万代真奈美(27)
★籾井 あき(24)
【オポジット】
ステファニー・サムディ(26)
吉武 美佳(22)
【アウトサイドヒッター】
★オルガ・ストランツァリ(29)
中島 咲愛(26)
深澤めぐみ(22)
北窓 絢音(21)
【ミドルブロッカー】
★ハッタヤ・バムルンスック(32)
平山 詩嫣(24)
荒木 彩花(23)
井上未唯奈(19)
【リベロ】
西村弥菜美(25)
高橋 葵(19)