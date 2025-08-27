バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは27日、今年10月に開幕する2025〜26年シーズンの新外国籍選手としてギリシャ代表アタッカーのオルガ・ストランツァリ(29)の加入を発表した。

アウトサイドヒッターのストランツァリは左利きで、身長185センチの高さを生かした強打が魅力。昨季24〜25年シーズンはイタリア1部リーグの「タルマッソンス」でプレーした。

新任の中田久美監督(59)が率いるSAGA久光はストランツァリの加入で補強を終え、選手15人態勢で21〜22年シーズン以来の優勝を目指す。

なお、大同生命SVリーグのレギュラーシーズン(RS)は女子が10月10日、男子は同24日から始まる。SAGA久光(昨季RS3位)は同11日、東急ドレッセとどろきアリーナ(川崎市)でNECレッドロケッツ川崎(同2位)との開幕戦に臨む。ホーム開幕戦は同18日で、SAGAアリーナ(佐賀市)にクインシーズ刈谷(同9位)を迎えて行われる。

SAGA久光スプリングスの2025〜26年シーズンメンバー(★は新加入選手)

【セッター】

栄 絵里香(34)

万代真奈美(27)

★籾井 あき(24)

【オポジット】

ステファニー・サムディ(26)

吉武 美佳(22)

【アウトサイドヒッター】

★オルガ・ストランツァリ(29)

中島 咲愛(26)

深澤めぐみ(22)

北窓 絢音(21)

【ミドルブロッカー】

★ハッタヤ・バムルンスック(32)

平山 詩嫣(24)

荒木 彩花(23)

井上未唯奈(19)

【リベロ】

西村弥菜美(25)

高橋 葵(19)