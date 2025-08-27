２７日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１６．５１ポイント（０．０６％）高の２５５４１．４３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２．７４ポイント（０．１４％）高の９１６１．４０ポイントと反発した。売買代金は１６１９億２５２０万香港ドルに拡大している（２６日前場は１３３８億８０４０万香港ドル）。

中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。国営メディアは２６日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議が９月８〜１２日に北京で開催されると報じた。会議の決定内容については、最終日に国営メディアが詳細を報じるのが通例だ。中国当局はこのところ、不動産支援や消費刺激、過当競争是正など景気対策を相次ぎ打ち出している。ただ、上値は重い。米関税政策の不透明感がくすぶっている。米政府は２７日、ロシア制裁の一環として、同国産の原油を輸入しているインドに対し２５％の追加関税（最大合計５０％）を発動。ロシア産原油は中国も輸入しているため、関税交渉が厳しいものになると不安視された。また、トランプ米大統領は２５日、韓国大統領との会談中に、中国がレアアース（希土類）磁石の米国向け輸出を再び止めれば「２００％関税」を課すことになると記者団に述べている。

朝方公表された中国工業企業の利益総額は、今年１〜７月に前年同期比１．７％減となり、１〜６月の１．８％減から減少幅がやや縮小している。相場に与える影響は限定された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ミネラルウォーター中国最大手の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）が６．８％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が６．４％高と上げが目立った。農夫山泉については、中間決算の２２％増益が好感されている。

セクター別では、半導体や人工知能（ＡＩ）技術、クラウド、ロボットなどハイテクが高い。中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が６．４％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．１％、商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）が１１．５％、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が８．２％、金山雲（３８９６／ＨＫ）が５．１％、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が２．５％、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が２．８％、深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が２．６％ずつ上昇した。政策支援の動きが期待される。中国の国務院（内閣に相当）は２６日、今後１０年間のＡＩ戦略をまとめた「『ＡＩ＋』行動のさらなる実施に関する意見」を発表した。

レアメタル・非鉄関連もしっかり。希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が４．０％高、アルミニウム中国最大手の中国アルミ（チャルコ：２６００／ＨＫ）が２．２％高、非鉄金属・鉱石の五鉱資源（１２０８／ＨＫ）が１．９％高、リチウム大手の天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が１．８％高で引けた。

半面、中国の不動産セクターは安い。中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が５．７％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が４．４％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が３．９％、建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）が２．７％ずつ下落した。

医薬セクターも急落。北京同仁堂科技発展（１６６６／ＨＫ）が５．８％安、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が５．４％安、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が４．５％安、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）が２．５％安で前場取引を終えた。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３３％高の３８８１．０７ポイントで前場取引を終了した。ハイテクが高い。素材、自動車、公益なども買われた。半面、消費は安い。銀行・保険、不動産、医薬も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）