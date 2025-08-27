「妻はブチギレてます」藤森慎吾、週刊誌掲載のデート写真に苦言？ 「怒った顔も綺麗とか何事w」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さんは8月26日、自身のInstagramを更新。週刊誌に苦言？ を呈し、話題となっています。
【写真】藤森慎吾と「ブチギレてる妻」
また19、20枚目に載せた写真については「最後のお写真ですがこの投稿をする直前に女性セブン様よりお撮りいただいたお写真です。記事によると仲睦まじい様子！としてこの写真を使われてますが、どう考えても妻はブチギレてます！！」と説明。「デート中に先輩に呼ばれたからちょっと行ってきます！と全く空気を読まない私の旦那としてクズな発言に対してブチギレてる妻でございます」と真相を告白しています。
ファンからは「めちゃ幸せそうなお顔」「美男美女でとてもお似合いです」「凄い美人さんと結婚したんだ」「娘ちゃんがかわうぃ」などの声が。また「明らかにブチギレてるwww」「怒った顔も綺麗とか何事w」「最後のアップは悪意www」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「凄い美人さんと結婚したんだ」藤森さんは「ハワイで結婚式をしてきました」と報告し、20枚の写真を投稿。1〜18枚目に結婚式の様子を載せました。藤森さんは、妻の顔を初めて顔出しで披露。妻のアカウントもタグ付けしており、恋愛リアリティショー『ラブ トランジット』シーズン2（Amazon Prime Video）に出演していた「ミヅキ」さんであることを明かしています。藤森さんとミヅキさんのツーショットはもちろん、藤森さんと娘のツーショットもあり、どの写真もとても幸せそうです。
動画も公開同日の別の投稿では「ワイハーで結婚式あげちゃいました！！」とつづり、結婚式の様子を撮影した動画を公開。「チャラ男史上に残る最高のパーティーとかわうぃー花嫁さんでした！！」と、藤森さんらしい言葉で式を振り返っています。末永く幸せな家庭を築いてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)