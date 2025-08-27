◇インターリーグ パドレス7―6マリナーズ（2025年8月26日 シアトル）

パドレスは26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦に逆転勝利し連敗を2でストップ。ナ・リーグ西地区首位ドジャースとのゲーム差を1のままで食い止めた。

初回、先頭・タティスが二塁打を放つと、ボガーツの適時打で先制。ロレアノに満塁弾が飛び出すなど初回だけで5点を奪い、試合を優位に進めた。

ところが、5―0の5回に状況が一変。先発・シースがアロザレーナに3ランを浴び、次打者・ローリーに四球を与えたところで降板。後を継いだアダムが2死一、二塁にピンチを広げると、スアレスに3ランを浴び、この回2本目の3ランであっという間に逆転を許した。

それでも打線が奮起。5―6となった直後の6回無死二、三塁からクロネンワースの左前適時打で追いつくと、なおも無死一、三塁でフェルミンのスクイズで勝ち越しに成功。再度、試合をひっくり返した。

7―6となった6回以降は自慢の救援陣が無失点で踏ん張り、1点リードの9回も守護神・スアレスが締めてゲームセット。薄氷を踏むヒヤヒヤの勝利でなんとか連敗を止めた。

この日、ドジャースがレッズに勝利したため、地区優勝へのマジックを1つ減らし28に。それでもパドレスは1ゲーム差のまま、踏みとどまった。

一方、ア・リーグ西地区で首位アストロズを追うマリナーズにとっては、一時、試合をひっくり返しただけに痛い敗戦となった。