【万博】26日（火）の一般来場者数は12.8万人　9月21日（日）までほぼ全ての土日が「大変混雑」予想　平日の9月22日（月）も「大変混雑」予想　協会は「早めの来場予約」強く推奨

博覧会協会は、大阪・関西万博の来場者数について、きのう８月２６日（火）の一般来場者数は１２万８千人（速報値）だったと発表しました。



開幕からの一般来場者数の累計は、１５９０万人を超えました。



この先約１か月の混雑予想ですが、土日祝は、▽８月３０日（土）３１日（日）▽９月１３日（土）１４日（日）▽９月２０日（土）２１日（日）が「大変混雑」となっていて、▽９月６日（土）も「混雑」▽９月７日（日）１５日（月祝）もやや混雑となっています。





また、平日の９月２２日（月）も「大変混雑」の予想となっています。▽協会は「早めの来場予約」を強く推奨博覧会協会は「会期終盤は希望日時での来場予約が難しくなることが予想される」として、すでにチケットを持っている人に対し、早めの来場予約を強く推奨するとともに、８月１８日からはチケット購入時の来場日時指定を必須としています（チケット購入後の来場日変更は３回まで可能）。また、希望日時に予約ができず、購入したチケットを使用しない場合でもチケット代金の払い戻しは行わないとしています。