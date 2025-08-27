◇MLB ドジャース6-3レッズ（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）

ナ・リーグ西地区で首位に立つドジャースがレッズに勝利。パドレス戦からの連勝を3に伸ばしました。

先発はドジャース一筋18年目のクレイトン・カーショー投手。初回、先頭打者にツーベースを許すと、1アウト1、3塁から内野ゴロの間に1点を失い先制されます。

その裏、ドジャースは先頭の大谷翔平選手が空振り三振に倒れるも、ムーキー・ベッツ選手が四球を選ぶとフレディ・フリーマン選手がタイムリーツーベース。すぐさま同点に追いつきます。

同点で迎えた4回裏、先頭のテオスカー・ヘルナンデス選手が2ベースで出塁すると、1アウト1、3塁のチャンスを作ったドジャース。ここで日本時間7月6日のアストロズ戦以来の出場となったキケ・ヘルナンデス選手が犠牲フライを打ち上げ、1点を勝ち越します。

カーショー投手は5回を3者凡退に仕留めるとこの回で降板。5回72球、被安打2、6奪三振、1失点の内容で、勝利投手の権利を持って降板しました。

すると1点リードの6回裏、先頭のウィル・スミス選手がソロホームランで追加点をあげます。さらに2本のヒットで2アウト1、2塁とし、代打のミゲル・ロハス選手が2点タイムリー2ベース。さらに大谷選手がライトへのタイムリーを放つなど、この回に一挙4得点を奪いリードを広げました。

ドジャースは7回に2点を失い3点差まで追い上げられましたが、その後は逃げ切って勝利。先発したカーショー投手は今季9勝目(2敗)が付き、通算勝利数を221に伸ばしました。

この日の大谷選手は第2打席に四球を選ぶと、6回の第4打席はリードを広げるタイムリー。4打数1安打1四球1打点という内容でした。