刀剣愛好家として知られる千葉県船橋市の非公認キャラクター「ふなっしー」のコレクションを紹介する特別展「刀剣は人を救う〜ふなっしーの刀剣展〜」（読売新聞岡山支局など後援）が、岡山県瀬戸内市長船町の備前長船刀剣博物館で開かれている。

後期展が開幕する１０月１日には、ふなっしーも会場に姿を見せる予定だ。（新居重人）

刀剣に魅せられたふなっしーは２０２２年に同館を訪問。その際、館内で刀鍛冶の技術などを披露している刀工・安藤広康さん（４６）に作刀を依頼した。特別展はそうした経緯から企画され、ふなっしーが５年かけて集めた刀剣６３点を展示する。

安藤さんが作刀依頼を受けたのは、ふなっしーが東京国立博物館で見たという太刀「福島兼光」（南北朝時代、重要文化財）の写しで、ふなっしー自ら刃紋などを入れた短刀２本と共に７月に完成。刃長７６センチで、「長船橋」と名付けられた。ふなっしーによると、「長船と船橋の絆を繋（つな）ぐと言う意味でつけたなっしー♪」という。

「長船橋」は２階展示室の中央に設置したショーケースに収められていて、前期の９月２３日まで鑑賞できる。短刀は後期展（１０月１日〜１１月２４日）で展示され、安藤さんは「全国的に人気のあるふなっしーの力を借り、現代にも刀工がいることを多くの人たちに広めたい」と話す。

ほかにも１、２階の展示室には、ふなっしーが一番最初に購入したという「無銘（岩捲（がんまく））」（刃長６９・７センチ、江戸時代中期）や、コレクションの中で最も古い平安時代末期作の「貞綱（古伯耆）」（同７３センチ）などが並ぶ。展示内容は前期と後期で一部入れ替えられる。

期間中はふなっしーのグッズなどを販売する「ふなっしーＬＡＮＤ ｉｎ 備前長船店」も開店。先行販売中のグッズもあり、ふなっしーが実際に使っている着ぐるみ「梨皮」も見ることができる。

ふなっしーが来館する１０月１日は入場を制限。入場の抽選方法は９月初旬までに備前長船刀剣博物館ホームページなどで公表される。

開館時間は午前９時〜午後５時。月曜休館（９月２２日は開館、月曜が祝休日の場合は翌日休館）。一般は１５００円、高校生と大学生、６５歳以上は１０００円、中学生以下は無料。問い合わせは同館（０８６９・６６・７７６７）。