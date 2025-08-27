

大泉洋と戸次重幸

『SONGS ベストセレクション〜大泉洋の奮闘記〜』が、9月4日午後10時からNHK総合で放送される。大泉洋が『SONGS』責任者に就任してから７年。これまで、アーティストの魅力を最大限に引き出すため、トークやロケで“奮闘”を続けてきた。今回は、そんな「大泉洋の奮闘記」を、番組ナレーター戸次重幸と大泉自らが振り返る特別版。

【写真】最新曲「キラーチューン！」をスタジオで披露する大泉洋

大泉と戸次がこれまで SONGS で披露された曲の中から選ぶ「俺のプレイリスト」も紹介する。登場するアーティストも超豪華。桑田佳祐・薬師丸ひろ子・Mrs. GREEN APPLE・高橋真梨子・福山雅治・SEVENTEEN・久保田利伸・THE ALFEE・玉置浩二…『SONGS』の歴史に刻まれた名シーンがよみがえる。

収録中「7年間で今日が一番楽しい！」と思わず口にした大泉。一体どんな蔵出し映像が見られるのか。

さらに大泉は歌手として、最新曲「キラーチューン！」をスタジオで披露。アップテンポの今回の曲で、ダンスに挑戦することが決まったという大泉。一体どんなパフォーマンスになったのか。■番組情報「SONGS ベストセレクション〜大泉洋の奮闘記〜」 放送予定【放送】 2025年9月4日(木) 午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞【再放送】 2025年9月9日(火)※月曜深夜 午前0時35分〜１時20分 ＜総合＞【出演】 大泉洋・戸次重幸【VTR出演】（50音順） 絢香・岡村和義・奥田民生・久保田利伸・GLAY・桑田佳祐・さだまさし・THE ALFEE・JUJU・Superfly・SEVENTEEN・高橋真梨子・玉置浩二・BEGIN・福山雅治・Mrs. GREEN APPLE・美輪明宏・薬師丸ひろ子・山崎育三郎 他【楽曲】「キラーチューン！」